Son dakika haberleri: Ukrayna'dan Navalnıy yanlılarının gözaltına alınmasına kınama - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ukrayna'dan Navalnıy yanlılarının gözaltına alınmasına kınama

23.01.2021 22:31
Son dakika haberleri: Ukrayna'dan Navalnıy yanlılarının gözaltına alınmasına kınama, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri yapanların gözaltına alınmasını kınadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri yapanların gözaltına alınmasını kınadı.

Bakan Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun, Rus yetkililerin, kendi halkı ve diğer ülkelere uyguladığı şiddete karşı kınamanın ötesine geçmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın saldırgan tutumunu durdurmak için her aracı kullanmak gerektiğini belirten Kuleba, "Ukrayna, Rusya'daki barışçıl protestoculara karşı şiddet kullanımını ve muhalefet liderlerinin tutuklanmasını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'da Navalnıy'ın tutuklanması protesto ediliyor

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin, göstericilere zaman zaman sert müdahalede bulunduğu ülke çapındaki protesto gösterilerinde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ukrayna'dan Navalnıy yanlılarının gözaltına alınmasına kınama - Son Dakika


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