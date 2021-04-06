Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Donbass'taki savaşı bitirmek için tek yol NATO" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Donbass'taki savaşı bitirmek için tek yol NATO"

06.04.2021 17:30
Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Bir son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbeg ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın NATO'ya katılma yolunun açılması çağrısında bulunarak, "Donbass'taki savaşı bitirmek için tek yol NATO" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbeg ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın NATO'ya katılma yolunun açılması çağrısında bulunarak, "Donbass'taki savaşı bitirmek için tek yol NATO" dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ederken, diplomasi trafiği de yoğunlaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbeg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Donbass'taki artan gerilimin ve Rus ordusunun Ukrayna sınırlarına gerçekleştirdiği askeri sevkiyatın ele alındığı görüşmede Zelenskiy, Stoltenberg'e Donbass'taki savaşı sona erdirmenin tek yolun NATO olduğunu söyledi. Ukrayna'nın NATO'ya giriş yolunu belirleyen NATO Üyeliği Hareket Planı için "Rusya için gerçek bir sinyal olacak" diyen Zelenskiy, NATO üyelerini Karadeniz bölgesindeki askeri varlıklarını güçlendirmeye çağırdı.

Rusya'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise söz konusu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda yaşayanların NATO üyeliğini kabul etmeyeceğini ve bunun Donbass bölgesinde istikrarı daha da bozabileceğini dile getirdi. Peskov, "Şu ana kadar Ukrayna tarafının bir şekilde sakinleşip kavgacı konulardan uzaklaşma niyetini görmedik" dedi. Hindistan ziyareti sırasında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya'nın Kiev'den gelen açıklamalardan endişe duyduğunu ve Avrupa ülkeleriyle bu konuda temas halinde olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna krizi

2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın Rusya'ya bağlı 28 askeri taburun "tatbikat" bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi. - KİEV

Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Donbass'taki savaşı bitirmek için tek yol NATO

Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Donbass'taki savaşı bitirmek için tek yol NATO' - Son Dakika


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