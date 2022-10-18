Son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında"

18.10.2022 11:24
Son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında"

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mıkolayiv kentinin bu sabah saatlerinde Rus güçlerinin fırlattığı S-300 hava savunma sistemlerinin füzeleri ile vurulduğunu belirterek, "Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mıkolayiv kentinin bu sabah saatlerinde Rus güçlerinin fırlattığı S-300 hava savunma sistemlerinin füzeleri ile vurulduğunu belirterek, "Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında." dedi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin S-300 sisteminden fırlattıkları füzelerin, Mıkolayiv'de bir apartmana isabet ettiğini duyurdu.

Rusların yine Mıkolayiv'de bulunan Kestane Meydanı'nda yer alan çiçek pazarını da bombaladıklarını belirten Zelenskiy, "Ukrayna işgalcilerin ateşi altında. En iyi yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyorlar, sivilleri korkutuyorlar ve öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Mıkolayiv'deki saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın "terör" devleti olduğunu savunarak, bu saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu söyledi.

Rus güçlerin ayrıca bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere, Dnipro, Harkiv, Kriviy Rig ile Jitomir şehirlerine de saldırılar düzenlendiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Telegram, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında" - Son Dakika
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