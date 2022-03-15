Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Savaş Mayıs'ta bitebilir" - Son Dakika
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Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Savaş Mayıs'ta bitebilir"

15.03.2022 10:40
Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: "Savaş Mayıs'ta bitebilir"

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, "Savaş Mayıs'ta bitebilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, "Savaş Mayıs'ta bitebilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya'nın savaşmak için kaynaklarının tükeneceğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu savaş, Mayıs ayında bitebilir. Hatta bu tarih daha da erken olabilir. Mümkün olan en geç tarihten bahsediyorum. İki ülke arasında barış sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Arestovich, ayrıca iki ülke arasında barış sağlansa dahi küçük çaplı çatışmaların 1 yıl boyunca devam edebileceğini belirtti.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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