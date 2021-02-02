Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
02.02.2021 00:19
Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Blinken ile gerçekleştirdikleri ilk görüşmede Ukrayna-ABD stratejik partnerliğinin önemini teyit ettiğini belirtti.
İki ülke ilişkilerinde yeni bir güne başlamak için karar kıldıklarını aktaran Kuleba, "ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteğine minnettarız." ifadesini kullandı.
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