Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

01.03.2022 09:01
Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Blinken'ın Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdürmekte kararlı olduklarını yinelediğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Blinken'ın Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdürmekte kararlı olduklarını yinelediğini bildirdi.

Kuleba, sosyal medya hesabından açıklamasında, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Görüşmede, ülkesinin barış arzusunu belirten Kuleba, "Ancak Rusya'nın saldırıları altında olduğumuz sürece daha fazla silah ve yaptırımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Blinken'ın, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği sürdüreceğini belirttiğini vurgulayan Kuleba, mevkidaşının yaptırımlar ve silah konusunda güvence verdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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