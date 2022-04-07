Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan NATO'ya "Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın" çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan NATO'ya "Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın" çağrısı

07.04.2022 09:51
Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan NATO'ya "Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın" çağrısı

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO müttefiklerine, ülkesine daha fazla silah tedariki çağrısında bulunacağını, böylece savaşın Ukrayna topraklarında kalacağını ve başka ülkelere yayılmayacağını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO müttefiklerine, ülkesine daha fazla silah tedariki çağrısında bulunacağını, böylece savaşın Ukrayna topraklarında kalacağını ve başka ülkelere yayılmayacağını söyledi.

Kuleba ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

Müttefiklere "Ne kadar çok silah alırsak ve bunlar Ukrayna'ya ne kadar erken varırsa, o kadar çok insan hayatı kurtulacak." mesajını vereceğini söyleyen Kuleba, saldırı amaçlı silahlar ile savunma amaçlı silahlar gönderme arasında bir ayrım yapmanın sahadaki durum açısından anlamsız olduğunu vurguladı.

Kuleba, Rusya'ya yaptırımlarla ilgili "Bir hafta önce, yaptırım önerileri çok daha zayıftı. Bu konuda çok mutsuzduk." dedi.

Yaptırımların halen Ukrayna'nın istediği düzeyde olmadığını ifade eden Kuleba, "Rusya'ya tam petrol ve gaz ambargosunda ısrar etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, ülkesinin hangi silahları istediğine ilişkin bir soruya "uçaklar, gemisavar füzeleri, personel, zırhlı araçlar, ağır hava savunma sistemleri" olarak yanıt verdi.

Kuleba, şunları kaydetti:

"Silah tedariki konusuna yaklaşmanın iki yolu var. Birincisi, hiçbir şey tedarik etmek istemezseniz 'bunu yapmak zorunda değiliz çünkü bizi ya da bir bütün olarak NATO'yu savaşa çekecek' argümanıyla gelirsiniz. İkinci yaklaşım tamamen farklıdır. 'Ukrayna'ya gerekli tüm silahları sağlayacağız, böylece ne biz ne de NATO savaşmak zorunda kalacak, çünkü Ukraynalılar bunu bizim için yapacak'. Ukrayna'nın sunduğu anlaşmanın adil olduğunu düşünüyorum. Bize silah veriyorsunuz, biz de canımızı feda ediyoruz ve savaş Ukrayna'da kalıyor."

Ukrayna'ya silah tedariki konusu gündemde

Stoltenberg de "Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahlar, hafif ve ağır silahlar ve birçok farklı destek ihtiyacını ele alacağımıza eminim." dedi.

Müttefikleri hem hafif silahlar hem de daha ağır silahları içeren birçok farklı tür için daha fazla destek sağlamaya çağırdığını ifade eden Stoltenberg, "Ukrayna'nın kendi ülkesini savunmak için silahlara ihtiyacı var." diyerek bugünkü toplantıda bunun önemli bir konu olmasını beklediğini iletti.

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Dmitro Kuleb, Ukrayna, Savaş, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan NATO'ya 'Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın' çağrısı - Son Dakika


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