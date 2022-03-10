Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri, Mariupol'ün bombalanma görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri, Mariupol'ün bombalanma görüntülerini paylaştı

10.03.2022 17:14

Gelen son dakika haberine göre ? Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar, Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol'ün bombalanma görüntülerini paylaştı.

? Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar, Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol'ün bombalanma görüntülerini paylaştı.

Antalya'daki üçlü Barış Zirvesi'ne katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba basına yaptığı açıklamada özellikle Mariupol kentine bir insani koridor sağlamak ve 24 saatlik ateşkes ilan etmek için katıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu sabah şiddetli bombardıman altındaki kentte bulunan ve saldırıların hedefi olan doğum hastanesinden görüntüler paylaşmıştı.

Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri, Mariupol'ün bombalanma görüntülerini paylaştı
Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri, Mariupol'ün bombalanma görüntülerini paylaştı
Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri, Mariupol'ün bombalanma görüntülerini paylaştı

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Dmitro Kuleb, Mariupol, Ukrayna, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri, Mariupol'ün bombalanma görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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