Son dakika haberleri | Ukrayna, Karadeniz'de Rus savaş gemisinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna, Karadeniz'de Rus savaş gemisinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti

07.03.2022 11:59
Son dakika haberleri | Ukrayna, Karadeniz'de Rus savaş gemisinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini iddia etti.

Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini iddia etti.

Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Bratçuk, "Bir düşman gemisi daha eksildi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ukrayna, Karadeniz'de Rus savaş gemisinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti - Son Dakika


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