Son dakika haberleri... Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu

21.03.2022 19:27

Son dakika haberleri... Ukrayna, Rus ordusunun başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna, Rus ordusunun başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genel Savcılığından yapılan açıklamada, gece, Kiev'de Podilskiy semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırıda büyük ölçekli yıkım meydana geldiği ifade edildi.

Rus ordusunun yasaklanan savaş araçlarını kullanarak saldırı düzenlediğini tespit ettikleri belirtilen açıklamada, "Ön bilgilere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Ölü ve yaralılarla ilgili bilgiler netleştiriliyor. Kurtarma ekipleri ve kolluk güçleri çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırı sonrası alışveriş merkezinin kullanılamaz hale geldiği, çevredeki evlerin camlarının kırıldığı, yakında park halinde bulunan araçların hasar gördüğü aktarıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskiy semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

Son dakika haberleri... Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu
Son dakika haberleri... Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu
Son dakika haberleri... Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu

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alışveriş, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu - Son Dakika
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