Ukrayna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldığını bildirdi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası yoğunluğuna göre 14 günde bir güncellenen listeye göre 128 ülkenin yeşil, 66 ülkenin ise kırmızı kategoride yer aldığı bildirildi.
Kovid-19 vaka sayılarının düşmesiyle Türkiye tekrar listede yeşil bölge statüsüne geçirildi.
Bu kapsamda Türkiye vatandaşlarının Ukrayna'ya girerken negatif Kovid-19 testi sonucu ibraz etmek veya 14 gün karantinada kalma şartı kalkmış oldu.
Ukrayna, Türkiye'yi 18 Aralık 2020'de kırmızı bölge kapsamına almıştı.
Son 24 saatte 8 bin 199 Kovid-19 vakası görülen Ukrayna'da 8-24 Ocak dönemi için tedbirler artırılmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Ukrayna, Kovid-19 kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldı - Son Dakika