Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi" - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi"

25.02.2022 20:38
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Ukrayna Parlamento Başkanımız Kiev'deler" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna'daki son duruma ilişkin gelişmeleri basın mensuplarına değerlendirdi. Rusya'nın sivillere ateş açtığını belirten Bodnar, "Ukrayna üzerindeki hava sahasının kapatılmasıyla Ukrayna'nın barışçıl şehirlerinin bombalanmasının önüne geçilmiş oldu. Rusya sivillere ateş açtı. Birçok sivil insanımız hayatını kaybetti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var. Rusya Odessa'daki limanda iki yabancı gemiye ateş açtı. Gemilerden biri Panama bayraklı diğeri ise Moldova bayraklıydı. Ukrayna Parlamentosu Rusya'ya karşı en sert yaptırımların uygulanmasını talep ediyor. Savunma teknolojilerinin transferini yasaklaması, askeri teknik ve uzay alanlarında yüksek iş birliğine son verilmesi, ve şahsi yaptırımlar uygulanması gibi" diye konuştu.

Bugün toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldüğünü açıklayan Bodnar, "Ukrayna Savunma Bakanlığının ulaşmış olduğu bilgilere göre hem Ukrayna Başkenti Kiev'in savunması hem de Ukrayna'nın diğer şehirlerini savunması devam ediyor. Kiev'e girmeye çalışan silahlı birlikler bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bunların çoğu balistik füze ve uçakların sabiti için işaret bırakıyorlar. Bugün toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü. Onlara tank ve zırhlı araçta imha edildi. Rus tarafının askeri personel kaybı 2 bin askeri aşabilir. Rus propagandasının yaymış olduğu haberler cevap vermek gerekirse Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Ukrayna Parlamento Başkanımız ve ilgili bakanlarımız Kiev'de belli yerlerde bulunuyorlar. Şehrimiz şuan savunmaya hazırlanıyor. Çünkü saldırı ihtimali yüksek" dedi.

Rusya'nın panik yayma ve Ukrayna toplumunu bölme çabalarının suya düştüğünün altını çizen Bodnar, "Savunmaya sivil halkımızda katılacak. ve bugün özellikle halkımıza silah dağıtıldı. Mümkün olduğu sürece direneceğiz. Rusya'nın panik yayma ve Ukrayna toplumunu bölme çabaları da suya düştü. Ukrayna Savunma Kuvvetleri şu an cephe hattında savunmaya ve savaşmaya devam ediyor. Aynı zamanda bugün bakanlarımızda birkaç kez görüşme gerçekleştirdiler. Aynı zamanda Türkiye'den insani yardım alma çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay insani yardımı Ukrayna'ya götürmeye başladı. Günlük hayatta kullanılacak şeylerin Türkiye'den temin edilmesini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

(Mevlüt İşli/ İHA)

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Ukrayna, Ankara, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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