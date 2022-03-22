Son dakika haberleri... Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 300 asker, 99 uçak, 123 helikopter ve 509 tankını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 300 asker, 99 uçak, 123 helikopter ve 509 tankını kaybetti

22.03.2022 13:03
Son dakika haberleri... Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 300 asker, 99 uçak, 123 helikopter ve 509 tankını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 300 askerini, 99 uçağını, 123 helikopterini ve 509 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 300 askerini, 99 uçağını, 123 helikopterini ve 509 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat- 22 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 99 uçak, 123 helikopter, 509 tank, 1556 zırhlı araç, 252 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1000 araç, 3 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 35 insansız hava aracını da kaybetti.????

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Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 300 asker, 99 uçak, 123 helikopter ve 509 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 300 asker, 99 uçak, 123 helikopter ve 509 tankını kaybetti - Son Dakika
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