Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker, 143 uçak, 134 helikopter ve 631 tankını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker, 143 uçak, 134 helikopter ve 631 tankını kaybetti

02.04.2022 11:03
Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker, 143 uçak, 134 helikopter ve 631 tankını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 17 bin 800 askerini, 143 uçağını, 134 helikopterini ve 631 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 17 bin 800 askerini, 143 uçağını, 134 helikopterini ve 631 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 631 tank, 1776 zırhlı araç, 317 top, 100 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1236 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 87 insansız hava aracını da kaybetti.???

YORUMLAR
500
Rus ordusu Ukrayna'nın kuzey bölgelerinden çekiliyor Rus ordusu Ukrayna'nın kuzey bölgelerinden çekiliyor Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 700 asker, 143 uçak, 131 helikopter ve 625 tankını kaybetti Son dakika haber: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 700 asker, 143 uçak, 131 helikopter ve 625 tankını kaybetti

Ukrayna, Asker, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker, 143 uçak, 134 helikopter ve 631 tankını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:18 Muharrem İnce Ramazan alışverişine çıktı, fişini sakladı: Gelecek ay aynı markete tekrar gidecek, fiyatları karşılaştıracak
09:58 Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti
09:51 Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 800 asker, 143 uçak, 134 helikopter ve 631 tankını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement