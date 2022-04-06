Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 600 asker, 150 uçak, 135 helikopter ve 684 tankını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 600 asker, 150 uçak, 135 helikopter ve 684 tankını kaybetti

06.04.2022 10:30
Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 600 asker, 150 uçak, 135 helikopter ve 684 tankını kaybetti

Son dakika haberleri... Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 600 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 684 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 600 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 684 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-6 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 135 helikopter, 684 tank, 1861 zırhlı araç, 332 top, 107 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1324 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 96 insansız hava aracını da kaybetti.???

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Ukrayna, Asker, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 600 asker, 150 uçak, 135 helikopter ve 684 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 600 asker, 150 uçak, 135 helikopter ve 684 tankını kaybetti - Son Dakika
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