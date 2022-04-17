Son dakika haberleri! Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybetti

17.04.2022 11:22
Son dakika haberleri! Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybetti

Son dakika haberi: Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-17 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 165 uçak, 146 helikopter, 773 tank, 2002 zırhlı araç, 376 top, 127 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1471 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 148 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 300 asker, 165 uçak, 146 helikopter ve 773 tankını kaybetti - Son Dakika
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