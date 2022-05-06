Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

06.05.2022 21:28
Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

Son dakika gündem haberine göre Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın doğu bölgelerine saldırılarını artırarak sürdürdüğü bildirildi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın doğu bölgelerine saldırılarını artırarak sürdürdüğü bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından savaşın 72'nci gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki bölgelere saldırılarını artırarak sürdürdüğü, Ukrayna halkının da Rus saldırısına karşı kahramanca direndiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen kontrolüne almak ve bu topraklar ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında karadan bir koridor oluşturmak için doğudaki saldırılarına devam ettiği, bu çerçevede Rus güçlerinin en yoğun saldırılarının Slobojanskiy ve Donetsk yönünde gözlemlendiği, Mariupol'daki Azovstal tesislerine saldırısının da arttığı vurgulandı.

Rus ordusunun Ukrayna silahlı kuvvetlerinin konuşlandığı bölgelere yoğun bombardıman düzenlediği, Harkiv civarındaki bazı yerleşim alanlarını ablukaya aldığı, Liman ve Popasna yönünde saldırılar gerçekleştirdiği, Avdiyevka ve Kuraheva'daki askeri mevkileri bombaladığı ifade edilen açıklamada, Rubijne, Severodonetsk, Preçistivka ve Novaya Dmitrivka kasabalarına düzenlediği saldırıların ise başarısız olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçerek Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrainka, Şestakovo, Peremoha ve Çerkaskiy Tişki yerleşim alanlarının bir kısmı üzerindeki kontrolünü yeniden sağladığı kaydedildi.

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor - Son Dakika


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