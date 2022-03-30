Son dakika haberleri: Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü

30.03.2022 09:35
Son dakika haberleri: Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü

Son dakika gelişmesine göre Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü - Son Dakika


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