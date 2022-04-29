Son dakika haberleri... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 219 çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 219 çocuk öldü

29.04.2022 11:22
Son dakika haberleri... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 219 çocuk öldü

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 219 çocuğun hayatını kaybettiği, 398 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 219 çocuğun hayatını kaybettiği, 398 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1550'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 102'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 219 çocuğun hayatını kaybettiği, 398 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 219 çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 219 çocuk öldü - Son Dakika
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