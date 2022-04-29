Son dakika haberleri... Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 219 çocuk öldü - Son Dakika

Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 219 çocuğun hayatını kaybettiği, 398 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1550'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 102'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 219 çocuğun hayatını kaybettiği, 398 çocuğun yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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