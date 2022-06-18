Son dakika haberleri | "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğday krizi" endişesi yaşanıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğday krizi" endişesi yaşanıyor

18.06.2022 15:56
Son dakika haberleri | "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğday krizi" endişesi yaşanıyor

Son dakika haberi... Ekmek fırınından detay görüntüler Ekmek fırınında çalışan Hişam Haccac Zidan ile röportaj MENUFİYE - Buğday ihtiyacının büyük oranını ithal ederek karşılayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri Lübnan, Mısır ve Libya, Rusya ve Ukrayna savaşından bu yana buğday tedarikinde sıkıntılar yaşıyor.

Ekmek fırınından detay görüntüler

Ekmek fırınında çalışan Hişam Haccac Zidan ile röportaj

MENUFİYE - Buğday ihtiyacının büyük oranını ithal ederek karşılayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri Lübnan, Mısır ve Libya, Rusya ve Ukrayna savaşından bu yana buğday tedarikinde sıkıntılar yaşıyor.

Buğday ihtiyacının sadece yüzde 10'unu kendi ektiği tarım alanlarından üretebilen Lübnan, buğdayda neredeyse tamamen dışarıya bağımlı.

Mısır merkezli "Sada el-Beled" haber sitesinde yer alan haberde, Mısır'da gelecek 5 ay boyunca yetecek kadar buğdayın stoklandığı bildirildi.

Haberde, nisan ayında ülkede buğday hasadının başlamasıyla yaklaşık 3 milyon ton buğdayın stoklandığı ve bu miktarın 5 milyon tona ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Yerli çiftçilerin yetiştirdiği buğdayın ülkeyi global bir krizden kurtardığı belirtilen haberde, söz konusu miktarın ülkenin 5 yıllık buğday ihtiyacına tekabül ettiği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Hişam Haccac Zidan, her sabah 05.00'te fırını açtıklarını ve akşam 22.00'ye kadar çalıştıklarını söyledi.

Ekmek fiyatlarına da değinen fırıncı Zidan, "fiyatların uygun olduğunu, 1 cüneyhe de yarım cüneyhe de ekmek bulunduğunu" ifade etti.

Zidan ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının ülkede henüz ekmek fiyatlarına yansımadığını ve ekmek fiyatlarının böyle de devam etmesini temenni ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Ekmek, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğday krizi' endişesi yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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