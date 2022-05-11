Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının izleri müzede sergileniyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının izleri müzede sergileniyor

11.05.2022 10:46

Bir son dakika haberine göre Müzenin girişi Müzedeki eserler Ziyaretçiler Müzenin basın sorumlusu Janna Oçeretina'nın açıklamaları Rus ordusunun Ukrayna topraklarına saldırılarının kanıtlarını barındıran ve 4 bölümden oluşan serginin ilk bölümünde çatışmalarda ölen Rus askeri güçlerine ait çeşitli belge, kimlik, üniforma...

Müzenin girişi

Müzedeki eserler

Ziyaretçiler

Müzenin basın sorumlu su Janna Oçeretina'nın açıklamaları Rus ordusunun Ukrayna topraklarına saldırılarının kanıtlarını barındıran ve 4 bölümden oluşan serginin ilk bölümünde çatışmalarda ölen Rus askeri güçlerine ait çeşitli belge, kimlik, üniforma ve malzemeler yer alırken, ikinci bölümde saldırılarda kullanılan Rus silahları bulunuyor.

Üçüncü bölüm, Kiev bölgesindeki Hostomel kentinde sivillerin 1 ay kaldığı sığınaktaki eşyalar için ayrılırken, serginin son bölümünde Rus ordusunun çeşitli kentlere düzenlediği saldırıların izleri yer alıyor.

Ayrıca, müze girişinde Rusya'ya ait olduğu belirtilen Toçka-U' taktik füzesi, "Su-34" tipi savaş uçağı, "Mi-24" tipi helikopter, "Buk-M2" uçaksavar füze sisteminin parçaları da sergileniyor.

"Rusya'nın topraklarımızda bıraktığı izleri halka gösteriyoruz"

Müzenin basın sorumlusu Janna Oçeretina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin 8 Mayıs'ta açıldığını belirtti.

Savaşın yaşandığı bölgelerden sergi için malzeme getirdiklerini aktaran Oçeretina, "Rus ordusunun topraklarımızda bıraktığı izleri halka gösteriyoruz. Burada evlerimizi bombalayan Rus silahları, füzeler bulunuyor. Rus ordusuna ait silah örneklerinin neredeyse tamamı burada var." dedi.

Sergide bir sığınağın kopyasının da bulunduğunu anlatan Oçeretina, "Bu, yaklaşık 1 ay işgal altında kalan Hostomel'deki bir sığınağın kopyasıdır. Hostomel'deki bir binanın bodrum katında siviller 30 gün saldırılardan korunmaya çalıştı. Buradaki eşyalar sergi için müzeye ulaştırıldı. Sivillerin yaşadıklarını burada göstermeye çalıştık. Aslında tüm olanları göstermek mümkün değil." diye konuştu.

Sergiyi çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Oçeretina, "Ziyaretçilerde çeşitli duygular oluşuyor. Buraya gelenler, savaşı hissediyor. Ukrayna'da yabancı uyruklu vatandaşlar da burayı ziyaret ediyor. Onlar daha fazla etkileniyor. Herkes, Ukrayna'nın özgür ve bağımsız olmak için ödediği bedeli görüyor." sözlerine yer verdi.

Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının izleri müzede sergileniyor
Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının izleri müzede sergileniyor
Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının izleri müzede sergileniyor
Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının izleri müzede sergileniyor

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ukrayna-Rusya savaşının izleri müzede sergileniyor - Son Dakika


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