Son dakika haberleri: Ukrayna Sağlık Bakanı isyan etti ve Türkiye'yi örnek gösterdi - Son Dakika

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkedeki karantina kurallarına uyulmamasından dolayı isyan ederek, Türkiye'de uygulanan karantina kurallarının nasıl kontrol edildiğini ve bu işin nasıl ciddiye alındığını örnek gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu'nun talimatıyla 11 Kasım'da alınan karar ile, Ukrayna'da "hafta sonları yasakları" başlatılmış ve kafe, restoran, alışveriş merkezi, eğlence merkezleri gibi insanların toplu şekilde vakit geçirdiği yerler hafta sonları kapatılmıştı. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, 3 haftadır uygulanan hafta sonu karantinasının işe yaramaması ve vaka sayılarının düşmemesi üzerine hafta sonu yasağını kaldırdıklarını açıkladı. Alınan yasaklara riayet edilmediğini ve halkın disiplinsiz davrandığını vurgulayan Stepanov, "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın işleyişi kontrol altında tutulacak ve olumlu sonuçlar alacaklar. İsrail de komple karantina uygulamasına geçti ve olumlu sonuç aldılar. Biz hafta sonu yasağını getirdik. Bazıları hafta sonunu bekledi karantinanın işe yarayıp yaramayacağını görmek için. Birkaç Belediye Başkanı da açıklama yaptı 'kurallara uymayacağız' diye. Restoran gibi yerler açık kaldı ve sonra olanlar oldu. Bizi reçete yazan doktor gibi düşünün. Size ilaç yazıyorsak onu kullanmalısınız eğer kullanmazsanız iyileşemezsiniz" ifadelerinde bulundu.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte yapılan 62 bin 327 test sonucuna göre 12 bin 498 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bin 470 kişi hastaneye kaldırılırken, 10 bin 23 kişi eski sağlığına geri kavuştu ve 221 kişi ise hayatını kaybetti.

(Bekir Keskin/İHA)