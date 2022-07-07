Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 36 bin 650 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
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Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 36 bin 650 Rus askeri öldürüldü"

07.07.2022 10:22
Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 36 bin 650 Rus askeri öldürüldü"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 36 bin 650 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 36 bin 650 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 36 bin 650 Rus askeri öldürüldü" denildi. Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 602 tank, 3 bin 797 zırhlı araç, 815 topçu sistemi, 247 çoklu fırlatma roket sistemi, 107 uçaksavar sistemi, 217 uçak, 187 helikopter, 2 bin 665 araç ve yakıt tankı, 15 gemi, 667 insansız hava aracı, 66 adet özel ekipman ve 155 düşman seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 36 bin 650 Rus askeri öldürüldü' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 36 bin 650 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
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