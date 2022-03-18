Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanlığı: "14 bin 200 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 14 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 23 gündür devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-18 Mart tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda 14 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Rus ordusuna ait 450 tank, bin 448 zırhlı savaş aracı, 205 topçu sistemi, 72 çok namlulu roketatar sistemi, 43 hava savunma sisteminin imha edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 93 Rus uçağı, 112 helikopter, 879 araç, 60 yakıt tankeri, 12 İHA ve 11 adet özel ekipmanın vurulduğu kaydedildi.

Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise yaptığı açıklamada, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya ait 183 insansız hava aracı, bin 406 tank ile çeşitli zırhlı araç, 138 çok namlulu roketatar sistemi, 535 topçu sistemi ve havan topu, bin 197 özel askeri aracın imha edildiğini ifade etti. - KİEV