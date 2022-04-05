Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi"

05.04.2022 11:57

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, saldırılarda Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini belirterek, "Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank ve zırhlı araç imha edildi" dedi.

- Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi"

KİEV - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, saldırılarda Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini belirterek, "Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank ve zırhlı araç imha edildi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da kayıplar açıklanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, operasyonların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Konaşenkov, Ukrayna ordusunun savaşın başından bu yana çok fazla askeri personel ve teknik araç kaybettiğini belirterek, "Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 398 insansız hava aracı, 226 uçaksavar füze sistemi, bin 969 tank ve diğer zırhlı araçlar, 214 çoklu roket sistemi, 852 top atış sistemi, bin 873 özel araç imha edildi" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakanlığı: "Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi" - Son Dakika
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