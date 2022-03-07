Son dakika haberleri... Ukraynalı Büyükelçi'den İsrail'e "bize silah ve koruyucu ekipman gönderin" çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukraynalı Büyükelçi'den İsrail'e "bize silah ve koruyucu ekipman gönderin" çağrısı

07.03.2022 19:18
Son dakika haberleri... Ukraynalı Büyükelçi'den İsrail'e "bize silah ve koruyucu ekipman gönderin" çağrısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, İsrail'den, ülkesine silah ve koruyucu ekipman göndermesini istedi.

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, İsrail'den, ülkesine silah ve koruyucu ekipman göndermesini istedi.

Tel Aviv'deki Ukraynalı Büyükelçi kask takmış bir şekilde çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

İsrail'e seslenen Korniychuk, "Söyler misin bana, bu şeyle (kask) savaşman mümkün mü? Tabii ki hayır. Neden korkuyorsunuz? Ukraynalıların kişisel güvenliğini sağlamaktan mı? Ukraynalıların hayatını kurtarmak için yapacakları en basit şey bu." ifadelerini kullandı.

İsrail'den silah ile kask ve çelik yelek gibi koruyucu ekipman göndermesini isteyen Korniychuk, daha önce yapılan benzeri çağrılara rağmen bunlardan hiçbirinin gönderilmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Korniychuk, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapma çabasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Barış çabanız için teşekkür ederim. Bu bizim için paha biçilemez bir şey. Bu hala uğrunda savaştığımız silah ve mühimmattan çok daha önemli. Bunun faydası olur mu bilmiyoruz ama Bennett'in barış için cumartesi günü (Yahudilerin dini tatili) ülkeden ayrılıp Moskova'ya gitmesi görülmüş şey değil."

Korniychuk ayrıca İsrail'in, Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde müzakere ve toplantı düzenlenecek potansiyel yer olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Bennett, Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk çalışmaları çerçevesinde 5 Mart'ta başladığı sürpriz ziyaret kapsamında önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmüştü.

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Büyükelçi, Ukrayna, İsrail, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ukraynalı Büyükelçi'den İsrail'e 'bize silah ve koruyucu ekipman gönderin' çağrısı - Son Dakika


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