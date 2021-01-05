Son dakika haberleri! Ukraynalı genç kadının sır ölümü aydınlanmaya başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ukraynalı genç kadının sır ölümü aydınlanmaya başladı

05.01.2021 16:47
Son dakika haberleri! Ukraynalı genç kadının sır ölümü aydınlanmaya başladı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bodrum'da elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan Kristina Novytska'nın ölümündeki sır perdesi aralanmaya başlandı.

Bodrum'da elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunan Kristina Novytska'nın ölümündeki sır perdesi aralanmaya başlandı. Kristina Novytska'nın büyük bir ihtimal intihar ettiği öğrenildi. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kadının telefonunu incelemeye aldı. Muğla Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun ardından Kristina Novytska'nin kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

Bodrum'da kafaları karıştıran, Kristina Novytska'nın (25) ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 Ocak Cumartesi günü Kristina Novytska Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde elleri kelepçeli, başında poşet geçirilmiş şekilde ölü bulunmuştu. Genç kadının kesin ölüm nedeni henüz bilinmezken, Bodrum savcılığı olayı derinlemesine incelemeye devam ediyor. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının, Novytska'nın cep telefonunu incelemeye aldığı ve Muğla Adli Tıp Kurumundan gelecek raporu beklediği öğrenildi.

3 gün boyunca Ukrayna uyruklu Kristina Novytska'dan haber alamayan annesi durumu komşularına bildirdi. Kapıyı çalan komşuları ve üst katta oturan ev sahibi evden ses gelmeyince polise haber verdi. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı çilingirin kapıyı açmasıyla birlikte Kristina Novytska cansız bedenin sandalyeye kelepçelenmiş, başında poşet geçirilmiş halde buldu.

KAPI ARKADAN KİLİTLİ, PENCERELER KAPALI

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Novyska'nın öldüğünü tespit etti. Bodrum Cumhuriyet savcısı titizlikle olayın tüm ayrıntılarını inceledi. Kapının arkadan kilitlendiği ve tüm pencerelerde demir korkuluklar olması olayın intihar olduğu ihtimalini yükseltti. Yaklaşık 4 saatlik inceleme ardından kapılarda, demir korkuluklarda zorlama veya kırılma bulunmaması, evin pencerelerinin kapalı olması ve dış kapının ise arkadan kilitli olduğu tespit edildi.

ELLERİNİ KENDİ KELEPÇEME İHTİMALİ VAR

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, kelepçenin nereden geldiğini araştırmaya başladı. 4 gün önce internetten sipariş edildiğini öğrenen savcılık, sipariş edenin ise Kristina Novytska olduğunu öğrendi. İlk olarak çöp poşetini yanına alan ve tek elini kelepçeleyen Novytska daha sonra çöp poşetini kafasına geçirdikten daha sonra bir iple boğazını bağladığı daha sonra diğer ellerini arkaya atarak kelepçeli olan eli ile kelepçesiz olan elini kelepçelediği ihtimali üzerinde durdu. Çok fazla rastlanmasa da bu şekilde intihar edenlerin olduğu, bunu yapma nedenin ise nefessiz kaldığında refleksle elleri ile poşeti açmamak için uygulanan intihar şekli olduğu öğrenildi.

"UKRANYA'DAN DÖNDÜKTEN SONRA HERKESLE İLETİŞİMİ KESTİ"

Kristina'nın dans hocası ve arkadaşı Fevzi Deniz Işıldar, genç kadının ölümünün kendisini ve tanıyan tüm arkadaşlarını şoke ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Kristina geçen Ocak ayında okulumuza kayıt olup dans kurslarımızı alan bir öğrencimiz ve arkadaşımızdı. Kendisi Şubat ayının sonuna doğru tekrar Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'ya gittiğinde bizim kulüpten bazı arkadaşlarla iletişim içerisindeydi. Daha sonra bu iletişimi zamanla kopardı. Daha sonra buraya geldiğinden ne benim ne de kulübümdeki hiçbir öğrencimin ve arkadaşımın haberi olmadı. 4-5 ay önce Vergi Dairesi'ne çalışma izni alabilmek için gitmiş, bir arkadaşımız görmüş. Ama biz onun 4-5 ay önce buraya gelmesine rağmen bir ev tuttuğundan haberimiz yoktu. Bizim kulübümüze geldiği süre boyunca da hayata dönük, pozitif enerji saçan, çok da güzel bir arkadaşımızdı. Hem kendisi hem de kalbi çok güzeldi. Aynı zamanda Türkçe'ye de çok hakimdi. Ukrayna'da Türk Dili ve Edebiyatı okuduğunu biliyordum. Haberi gördüğümüz zaman şok olduk. Hiçbirimiz çevresine bu kadar pozitif enerji saçan birinin intihar edebilecek olmasına hiçbirimiz inanamadık. İnanmak istemedik. Ama bizden ayrıldığı süreden sonra Ukrayna'da ne yaşadı, neler yaptı, nasıl bir durumla karşı karşıyaydı, hiçbirimiz bilmiyoruz. Yaklaşık 10 aylık süre boyunca kulübümüzden hiçbir arkadaşımızla yüz yüze bir iletişimi olmadı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kendisi dans ve sporla iç içeydi."

TEYZESİ İFADE VERDİ

Kristina Novytska'nın teyzesinin ise bugün sabah saatlerinde Ukrayna'dan geldiği öğrenildi. Bodrum Cumhuriyet Savcılığına ifade veren teyzesi, Kristina Novytska'nın cenazesini adli tıp kurumunda yapılan incelemenin ardından Ukrayna'nın Kiev kentine götürmek için teslim alacağı öğrenildi. Teyzesinin ifadelerine göre Novytska'nın psikolojik sorunları olduğu, bunun için antidepresan ilaçlar kullandığını söylediği öğrenildi.

(Eren Ayhan/İHA)

Cumhuriyet, İntihar, Ukrayna, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ukraynalı genç kadının sır ölümü aydınlanmaya başladı - Son Dakika


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