Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi

16.04.2022 10:07

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı aileler ve yetimler, Antalya'daki Dinopark'ta gönüllerince eğlendi.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ukraynalı aileler ve yetimler, Antalya'daki Dinopark'ta gönüllerince eğlendi.

Kemer ilçesinin Göynük Mahallesi'nde yer alan ve içerisinde dinozor maketleri, çocuk eğlence ile aktivite alanlarının yer aldığı Dinopark'a savaş mağduru ailelerin çocukları ebeveynleri, yetim çocuklar ise refakatçileriyle geldi.

Çocuklara aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek hizmet grubu personeli de eşlik etti.

Parktaki dinozor maketlerini ilgiyle izleyen ve gün boyunca alandaki aktivite ve oyun gruplarında eğlenen miniklere işletmeci tarafından ikramlarda da bulunuldu.

Dinopark işletmecisi Mustafa Erkan, AA muhabirine Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın herkes gibi kendilerini de üzdüğünü söyledi.

Savaşlardan en çok çocukların etkilendiğini kaydeden Erkan, Antalya'da da Ukraynalı çocukların misafir edildiği haberini alır almaz ilgili mercilerle iletişime geçerek çocukları parklarında da ağırlama isteklerini ilettiklerini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğünden sosyal çalışmacı Bilal Çelik ise savaş ortamından Türkiye'ye getirilen çocuklara başta psikolojik destek olmak üzere ellerinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştıklarını bu kapsamda bugün de çocuklara eşlik ettiklerini belirtti.

Parka gelen çocuklardan Alina ise Türkiye ve Antalya'yı çok beğendiğini belirterek, en çok denizi ve sahilleri sevdiğini, parkta da çok eğlendiklerini söyledi.

Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi
Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi
Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi

YORUMLAR
500
Lüks yat talebinde anormal artış; siparişler geri dönüyor Lüks yat talebinde anormal artış; siparişler geri dönüyor

Türkiye, Antalya, Kemer, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
08:55 Aleyna Tilki de, Gülşen'in yolunda: Yeni klibinde motorun üzerinde soyundu
08:30 İBB'de öğrenci zammıyla ilgili taktik savaşlar: İmamoğlu indirimi veto ederse, Cumhur İttifakı ne yapacak?
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:27:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalı savaş mağduru çocuklar Dinopark'ta eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement