Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz'ı ziyaret etti.

İlbey, ziyarette Yılmaz ile bir süre sohbet ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vatan ve bayrak sevgisiyle görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın Türk milletinin gurur ve övünç kaynağı olduğunu söyleyen İlbey, "Polis teşkilatımızın ülkemizin ve ilçemizin huzur ve güven içinde olması için cansiperane şekilde çalışması, her türlü suç ve suçluyla mücadelede ortaya koyduğu başarı ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede mesai mefhumu gözetmeden gösterdiği fedakarlık milletimizin gurur ve övünç kaynağıdır." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, İlbey'e teşekkür etti.