Son dakika haberleri... Ulaş Belediyesi düğün salonu yapıyor - Son Dakika

Ulaş Belediyesi, kıl çadırdan düğün salonu yaptırıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaş Gölü mesire alanına daha önce yapılan fakat kullanılmayan kıl çadırı düğün salonu yapacaklarını söyledi.

Yeni düğün salonunun temmuz ayında hizmete girmesini hedeflediklerini belirten İlbey, "Belediyemize başvuran vatandaşlar yaz aylarında düğün, nişan, sünnet ve diğer özel programlarını salonda yapabilecekler. Mart ayında kapatılan düğün salonlarının temmuz ayında açılacak olması nedeniyle de isteyen vatandaşlar tedbirlerini alarak kıl çadırda düğün ve nişanını yapacaklar." dedi.