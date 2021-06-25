Son dakika haberleri: Ulaş'ta konteyner evde yangın - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kovalı köyünde bir konteyner ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, İrşadi Hatunoğlu'na ait konteyner evde, kapı önünde şarja konulan araç aküsünün patlaması nedeniyle yangın çıktı.
Patlama sesini duyarak dışarı çıkan Hatunoğlu, Ulaş Belediyesi itfaiyesine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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