Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimi sürüyor.
İlçede Kovid-19'la mücadele kapsamında girilen kontrollü normalleşme döneminde denetimler devam ediyor.
Kaymakam Cengiz Nayman, emniyet ekipleri ve daire amirleriyle ilçedeki denetim çalışmalarına katıldı.
İlçedeki iş yelerini denetleyen Nayman, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulunarak vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.
Denetim sırasında açıklama yapan Nayman, alınan tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığına vurguladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Ulaş'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika