Üye Girişi
Son dakika haberleri... ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: BİZİM, HER ANLAMDA VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMA 84 MİLYON BİLETİMİZ VAR - Son Dakika

Son dakika haberleri... ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: BİZİM, HER ANLAMDA VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMA 84 MİLYON BİLETİMİZ VAR

03.12.2021 14:15
Son dakika haberleri... ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: BİZİM, HER ANLAMDA VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMA 84 MİLYON BİLETİMİZ VAR

Son dakika gündem haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Herkes için Hareketlilik Mobil' uygulamamız seyahat planlamadan, biletlemeye, canlı destek modülünden refakatçi modülüne kadar hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bütünsel bir...

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Herkes için Hareketlilik Mobil' uygulamamız seyahat planlamadan, biletlemeye, canlı destek modülünden refakatçi modülüne kadar hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bütünsel bir mobil uygulama olacak. Unutmayalım. Bizim, her anlamda ve herkes için erişilebilir ulaşıma 84 milyon biletimiz var" dedi.

"Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı Sirkeci Garı'nda düzenlendi. Lansman, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Lansmana Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Fatma Ün ve çok sayıda paralimpik sporcu katıldı.

"65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLI NÜFUSUMUZ SON 10 YILDA YÜZDE 49 ORANINDA ARTTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu,  "Erişilebilir Ulaşım Strateji ve Eylem Planı'mızdan faydalanacak yaşlı ve engelli nüfusumuz hiç de azımsanamayacak büyüklükte. 65 ve üzeri yaşlı nüfusumuz son 10  yılda yüzde 49 oranında arttı. Ülke nüfusumuzun yüzde 9,5'u yaşlılarımızdan oluşuyor. Halen dünya ortalaması seviyesinde olan yaşlı oranımızın; 2025'de yüzde 11'e, 2040'da yüzde 16,3 ve 2080'de de yüzde 25'in üzerine çıkacağı öngörülüyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i Türkiye'nin ise yüzde 12'si engellilerden oluşuyor. Türkiye'de toplu taşıma araç türlerine göre erişilebilirlik uyumu; özel halk otobüsünde yüzde 86, belediye otobüslerinde yüzde 82, minibüslerde de yüzde 14'dir. İstasyon türlerine göre de durakların erişilebilirlik durumu ise, metrolarda yüzde 95, tramvayda yüzde 93, otogarlarda yüzde 30, otobüs ve iskelelerde de yüzde 15" diye konuştu

"33 AYRI EYLEM VE 90 AYRI ADIM PLANLANDI"

Bakan Karaismailoğlu, "Erişilebilir Ulaşım Strateji ve Eylem Planı'nı hazırladığımız süreçte 8 saha incelemesi yaptık. 39 teknik rapor hazırladık. 35 çalışma grubu oluşturduk. 23 çevrimiçi toplantı yaptık. 12 teknik çalıştay düzenledik. Hazırlanan belgemizi 274 paydaşımızın görüşüne sunduk ve 950 görüş aldık. Arkadaşlarımızın bu yoğun ve hassas çalışmasında, 33 ayrı eylem ve bu eylemlere bağlı tam 90 ayrı adım planlandı.  Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak belirlediğimiz altı temel stratejik amacımız şöyle: Ulaşımda erişilebilirlik konusunda farkındalığı artıracağız.Yönetim yapısını güçlendireceğiz. Düzenleme ve denetlemeyi güçlendireceğiz.  Kurumsal kapasitemizi geliştireceğiz. Ulaşım altyapıları ile toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğini sağlayacağız. Kara, hava, demir, deniz ve kent içi ulaşım türleri ile birlikte yeni gelişen tüm ulaşım türlerinin entegrasyonunu güçlendireceğiz" dedi.

"BİZİM HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMA 84 MİLYON BİLETİMİZ VAR"Bakan Karaismailoğlu "Erişilebilir Ulaşım Strateji ve Eylem Planı'nda stratejik amaçlar doğrultusunda belirlediğimiz temel hedefler şöyle; öncelikle, erişilebilir ulaşım konusunda toplumumuzun tüm kesimlerinde farkındalığı artıracağız. Ulaşımda erişilebilirlik konusunda koordinasyonu diri tutacağız. Yapılan çalışmaların izlenip, değerlendirilmesini sağlayacağız.  Bu konuda gereken yasal ve idari mevzuatı geliştireceğiz. Ulaşımda erişilebilirlik yönündeki verinin tespitini sağlayacağız. Araştırma geliştirme kapasitemizi geliştireceğiz.  Ulaşımda erişilebilirlik konusundaki farkındalık eğitimlerinin bir plan dahilinde sürekliliğini sağlarken, mesleki yeterliliğin bir unsuru haline gelmesini de sağlayacağız. Erişilebilir ulaşımda hizmet kalitesi kavramını önceleyeceğiz. Bu konudaki evrensel tasarım ve yenilikleri destekleyeceğiz. Ulaşım yapılarının terminal ve istasyon erişilebilirliğini sağlayacağız. Biletleme sistemini de kolay ve etkin hale getireceğiz.  Tüm ulaşım modlarında entegre, kesintisiz ve erişilebilir seyahati sağlayacağız. Bu konudaki diğer hizmetimiz de 'Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması'. Bu çalışma, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere erişilebilir ve emniyetli ulaşım sistemi sağlanmasını teminen geliştirilen bir mobil uygulama projesidir.  Herkes için Hareketlilik Mobil Uygulamamız; seyahat planlamadan, biletlemeye, canlı destek modülünden refakatçi modülüne kadar hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bütünsel bir mobil uygulama olacak.  Uygulamadaki 'geri bildirim butonu' ile ulaşım altyapı, tesis ve araçlarında hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin kullanımına uygun olmayan tasarımların bildirilmesine olanak sağlıyoruz. Unutmayalım. Bizim, her anlamda ve herkes için erişilebilir ulaşıma 84 milyon biletimiz var" ifadelerini kullandı.

"YILSONUNA KADAR 32 ATÖLYEMİZİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Lansmanda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kamu kurumları ve yerel yönetimlerde görevli yöneticiler ve mimar ve mühendislere yönelik erişilebilirlik eğitimlerimize 15 bin 750 kişi katıldı. İhtiyaçları yetişkinlerden farklı olan çocuklar için erişilebilirlik ölçülerini günümüz şartlarına göre güncelleyeceğiz. Okul müfredatlarının ötesinde erişilebilirlik atölyelerinde kaldırımların erişilebilirliğini artıran çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda atölyelerimize bugüne kadar belediyelerin kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan yaklaşık bin mimar, mühendis ve tekniker katılım sağladı. Yıl sonuna kadar 32 atölyemizi tamamlamış olacağız. Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz ve bizim dijital erişime de ihtiyacımız var. Bunun da sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum. Biz de bununla alakalı çalışmalarımıza başladık" dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: BİZİM, HER ANLAMDA VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMA 84 MİLYON BİLETİMİZ VAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak 14:13 Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş 14:08 Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı 12:36 Babası feci şekilde dövmüştü! Türkiye'nin durumunu merak ettiği Cihan bebek yoğun bakımdan çıktı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 11:44 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71

Son Dakika Haberleri
14:12 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor
14:09 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi
14:08 Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş
13:59 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!
13:58 Babasının feci şekilde dövdüğü 2 aylık Cihan bebekten güzel haber geldi! Yoğun bakımdan çıkarılmış
13:44 Cübbeli Ahmet'ten Erdoğan'a faiz tepkisi: Burası şeriat devleti mi! Yarım Nas olmaz!
13:32 Babasının işkence ettiği 2 aylık bebek yoğun bakımdan çıktı
13:25 Kazada öldü ama koyu renk giyindiği için yüzde 100 kusurlu sayıldı!
13:23 Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye bir Demirtaş çağrısı daha: Serbest bırakın!
13:18 3.5 yıldır kayıp olan Ahmet Sakak'ın iskeleti denizin dibinde bulundu! Telle aküye bağlayıp atmışlar
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi         
14:10
İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz! İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!         
14:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi         
13:08
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 14:18:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: BİZİM, HER ANLAMDA VE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIMA 84 MİLYON BİLETİMİZ VAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement