Son dakika haberleri | Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız" - Son Dakika
Son dakika haberleri | Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız"
Son dakika politika haberine göre Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız" "Kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı saracağız" "Şu an kapalı olan hiçbir yolumuz yok, bazı köylerimizde sıkıntılar var"
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız"
"Kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı saracağız"
"Şu an kapalı olan hiçbir yolumuz yok, bazı köylerimizde sıkıntılar var"
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25.08.2020 17:23:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi tedbirler alacağız" - Son Dakika