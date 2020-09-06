Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye'nin en uzun 3. Tüneli olacak olan Eğribel... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye'nin en uzun 3. Tüneli olacak olan Eğribel...

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye'nin en uzun 3. Tüneli olacak olan Eğribel Tüneli bir yıl içerisinde tamamlanacak ve yöre istihdamına, ekonomisine katkı sağlayacak" Giresun'da kayıpları arama çalışması 500 kişilik ekiple devam ediyor Giresun'da 22 Ağustos tarihinde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: " Türkiye'nin en uzun 3. Tüneli olacak olan Eğribel Tüneli bir yıl içerisinde tamamlanacak ve yöre istihdamına, ekonomisine katkı sağlayacak"

Giresun'da kayıpları arama çalışması 500 kişilik ekiple devam ediyor

GİRESUN - Giresun'da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinin izlerini silmek için ilk günden itibaren bölgede incelemelerde bulunana ve çalışmaları yerinde takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet yaşanan ilçelerde normal yaşamın başladığını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Giresun'u İç Anadolu Bölgesine bağlayacak olan Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olan Eğribel Tüneli'nin bir içerisinde tamamlanacağını müjdesini de verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızla beraber olmanın verdiği motivasyonla tüm sıkıntıların üstesinden geliyoruz. Giresun'da yaşanan afetin sonrasında devletin, bakanlıkların, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumların büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Afet nedeniyle yaşanan sıkıntılar büyük oranda kaldırıldı. Dereli ve Giresun'da normal yaşam başladı. Afetin etkilerini tamamen silmek için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Bir yandan afet nedeniyle yıkılan köprülerin imalatına başlanırken, diğer yandan hasar gören yollarla ilgili projeler yapılmaktadır. Bundan sonra yapılacak projelerin afetten hiç etkilenmemesi için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 22 Ağustos'tan bu yana buradayız. Giresun gündemimiz oldu ve sürekli vatandaşımızla beraber olduk. Onlarında desteğiyle, moral ve motivasyonla birlikte bütün sıkıntıların üzerinden geliyoruz" diye konuştu.

- Türkiye'nin en uzun 3. tüneli bir yıl içinde tamamlanacak

Türkiye'nin Ovit ve Zigana tünellerinden sonra en uzun üçüncü tüneli olacak olan Giresun'u İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak Eğribel Tüneli'nin bir yıl içerisinde tamamlanacağı müjdesini de veren Bakan Kraismailoğlu, " Giresun'da yapılan önemli projelerden bir tanesi olan Eğribel Tüneli 2021'in sonlarına doğru tamamlanması planlanan proje için, "Türkiye'nin en uzun tünellerden birisi olacak. Bittiğinde bölgeye değer katacak, ekonomisini, istihdamını, ticaretini önemli derecede artıracak." dedi.

- Kayıplarımız için 500 kişilik ekip çalışıyor

Giresun'da bir daha böyle bir afetin yaşanmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, " Burada en üzücü şey afet nedeniyle oluşan kayıplarımız. Kayıplarımızın çoğuna ulaştık ama bulunamayan kayıplarla ilgili çalışmaları yerinde inceledik.Kayıpların bulunabilmesi için 500 kişi çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda onları da buluruz. Arama kurtarma çalışmalarını da yerinden takip ediyoruz." İfadelerine yer verdi.

-Ankara- Niğde Otoyolu'nu ilk gün 10 bin araç kullandı

Giresun'da gazetecilere yaptığı açıklamada Ankara-Niğde Otoyolu'nun vatandaşın beğenisini topladığını da söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ilk gün itibariyle otoyoldan 10 bin araç geçişi olduğunu bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülke genelinde büyük projelerin çalışmalarına devam ediliyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Ankara-Niğde Otoyolu'nu hizmete sunduk. Ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesiydi. Karayolu ulaşım tarihimizin en önemli projelerine bir ekleme oldu. 330 kilometrelik bir otoyol aksımızı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar toplamda bin 230 kilometrelik bir yol ağını tamamlamış olduk. Bu da ülkemize kazandırılan en önemli projelerden bir tanesi. Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan çok büyük beğeni alıyor. Dün itibarıyla ilk gün olmasına rağmen 10 bine yakın araç geçişi oldu. İnşallah bu artarak devam edecek." dedi.

Bakan yaptığı açıklamaların ardından, Çaldağ mevkiinde arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerden biri olan İnişdibi yaylasında vatandaşlarla sohbet etti.

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye'nin en uzun 3. Tüneli olacak olan Eğribel...

Adil Karaismailoğlu, Giresun, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 21:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin en uzun 3. Tüneli olacak olan Eğribel... - Son Dakika

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