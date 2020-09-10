Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "18 yılda Diyarbakır'a 7 milyar liranın üzerinde... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "18 yılda Diyarbakır'a 7 milyar liranın üzerinde...

Son dakika haberleri... Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "18 yılda Diyarbakır'da 7 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı.

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "18 yılda Diyarbakır'da 7 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı. İstanbul'dan sonra en uzun havaalanı pisti Diyarbakır'da" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan çalışmaları incelemek ve açılışta bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu'na AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ile il ve ilçe başkanları AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

"İnşallah bugün çok verimli bir gün olacak"

Bugün Diyarbakır'da olduklarını ve verimli bir gün olacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bugün Diyarbakır'dayız ve inşallah bugün ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi Diyarbakır'da, Bakanlığımız tarafından yapılmakta olan projelerle ve devam eden projelerle ilgili şantiye ziyaretlerimiz ve incelemelerimiz olacak. İnşallah devamında da valimiz, Bakanımız, milletvekillerimiz il ve ilçe teşkilatlarımızın mensuplarıyla gerekli istişarelerde bulunup Diyarbakır için yapmak istediğimiz ve yapmakta olduğumuz güzel işlerin bir an önce bitirilmesi, bundan sonrada ihtiyaçlar doğrultusunda planları yapmak için bugün buradayız. İnşallah çok verimli bir gün olacak" diye konuştu.

"Devlet ile millete hizmet etmek bir nasip işidir"

En büyük sevinçlerinin yaptıkları işlerden vatandaşların mutluluk duyması olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında bir çalışmamız vardır. Büyük bir özverili çalışma var. Malumunuz geçen hafta Giresun'da bir afet yaşanmıştı. Ama devletimizin büyüklüğü, hükümetimizin güçlüğü ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üstesinden gelebileceğimizi orada göstermiş olduk. Bu sadece bir tane örnek. Ama ülkemizin her noktasında çok değerli yatırımlarımız var. Hem mühendislik açısında dünyanın gıpta ile baktığı projelere devam ediyoruz hem de halkımızın ve vatandaşlarımızın günlük yaşantısını kolaylaştıracak işler yapmak için uğraşıyoruz. Devlet ile millete hizmet etmek bir nasip işidir. Biz de bunun doğrultusunda vatandaşımızın gönlünü kazanmak için canla başla çalışıyoruz. Bizim en büyük sevincimiz yaptığımız işlerden vatandaşımızın mutluluk duymasıdır. Bizim için yorgunluğumuzu giderecek tek şey odur. Onun için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"18 yıldır Diyarbakır'da 7 milyar liralık yatırım yapıldı"

Diyarbakır'da son 18 yılda çok önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Diyarbakır'da da çok önemli yatırımlarımız var. Bugüne kadar 7 milyar liranın üzerinde 18 yıldır Diyarbakır'da yapmış olduğumuz yatırımlar var. Şuanda da devam eden 9 projemiz var. İnşallah bugünkü ziyaretlerimizde de onları inceleyeceğiz. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız. Bundan sonra gelen talepleri ihtiyaçlar doğrultusunda da yeni projelerimizi planlayacağız. Sadece bir tane örnek vermek istiyorum. 2003 yılında Diyarbakır genelinde sadece 40 kilometre bölünmüş yol vardı. Şuanda 444 kilometre Diyarbakır genelinde bölünmüş yol var. Yani nereden nereye oranlarını da siz hesaplayın. Bunun gibi çok değerli yatırımlarımız var. Diyarbakır'da hava yolundan, kara yolundan ve Diyarbakır havalimanı bölgenin ve Anadolu'nun en büyük havalimanlarından bir tanesidir. Yolculuklar sürekli artıyor, 5 milyon üzerinde yolcu kapasitesi var. Yine Diyarbakır Havalimanı pistimiz İstanbul'dan sonra en uzun pistlerden bir tanesidir. Bunun gibi çok değerli yatırımlarımız var. İnşallah bugünkü görüşme ve toplantılarımızda Diyarbakır'a ne kazandırabileceğiz, vatandaşlarımıza ve milletimize hizmet noktasında neler yapabileceğiz ve bugün sürekli onları konuşacağız. İnşallah Diyarbakır ve ülkemiz için çok önemli bir gün olacaktır."

Yapılan açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler STK'larla yapacakları toplantıya katılmak için parti binasından ayrıldı. - DİYARBAKIR

Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır, Yatırım, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: '18 yılda Diyarbakır'a 7 milyar liranın üzerinde... - Son Dakika


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