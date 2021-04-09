Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması Açıklaması

09.04.2021 12:03
Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsünü gelecek yıl açmaya hazırlanırken bir yandan da Kanal İstanbul için çalışmalara hız verdiklerini belirterek "Stratejik projemiz Kanal İstanbul ile lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsünü gelecek yıl açmaya hazırlanırken bir yandan da Kanal İstanbul için çalışmalara hız verdiklerini belirterek "Stratejik projemiz Kanal İstanbul ile lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğu çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında konuşan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Antalya ve tüm ilçelerinin turizmde olduğu gibi tarımda, sanayide ve ticarette de lider olması için altyapı yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, artık yatırımlar konusunda kağnı hızıyla karar alınan dönemleri geride bıraktığını vurgulayan Karaismailoğlu, ülkenin adeta kabını sığmadığını bildirdi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin her alanda büyüyen, birbirinden önemli stratejik projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda da ana oyun kuruculardan biri haline gelen bir ülke olduğunun vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hem üretim hem de tüketim bakımından en hızlı gelişen ve adeta dünyanın yeni ekonomik merkezi haline gelen Avrupa-Asya ve Afrika'nın kalbindeyiz. Bu coğrafi avantajımızı kazanımlara dönüştürmek hedefiyle ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirmek için devasa projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa ve Uzak Doğu'yu bağlayan Orta Koridor'da hakimiyetimizi ilan ederek dünyanın köprüsü haline geldik. Marmara Bölgesini, Marmara Ringi'ni oluşturmak hedefiyle Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi eserlerle donattık. 1915 Çanakkale Köprüsünü gelecek yıl açmaya hazırlanırken bir yandan da Kanal İstanbul için çalışmalara hız verdik. Stratejik projemiz Kanal İstanbul ile lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz. Bu projeler sayesinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye dünya ticaretinin kavşak noktası haline gelecek."

"Bütünsel kalkınma hedefiyle yola çıktık"

Yatırımların sadece batıyı kapsamadığına işaret eden Karaismailoğlu, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarını dev limanlarla donattıklarını, ülkenin iç kesimleriyle bağlantılarını güçlendirdiklerini belirtti. Ülkenin doğusu ile güneydoğusunu da kalkınmada avantajlı hale getirmek üzere köprüler, tüneller, demiryolları yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Bütünsel kalkınma hedefiyle yola çıkan bizler, fırsat eşitliğini ve kalkınmada eşitliği yurt sathına yayıyoruz. Tüm bu projeler Türkiye'nin zenginleşmesi, dünyanın lider ekonomilerinden biri haline gelmesi içindir. Çocuklarımız ekonomik sorunları aşsın, dünyadaki akranlarıyla aynı olanaklara ve yaşam kalitesine sahip olsunlar diyedir." ifadesini kullandı.

Ulaşım ve haberleşme alanına 2003 yılından bu yana 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu yatırımların yüzde 62'sini kara yollarının oluşturduğunu bildirdi. Bölünmüş yol uzunluğunun 3,6 kat artırılarak 28 bin 204 kilometreye çıktığına değinen Karaismailoğlu, bu rakamı 2023'de 39 bin kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi. 2003'te bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğunun da 3 bin 523 kilometreye ulaştığını anlatan Karaismailoğlu, "Karayollarımızda seyreden araç sayısı son 13 yılda yüzde 80 oranında artarken, kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 79 oranında azalma oldu." dedi.

Antalya'ya ulaşım ve iletişimde 21 milyar 887 milyon liralık yatırım yapıldı

Yıllardır, yurdun her noktasına, şehir demeden, köy demeden ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşıdıklarını, taşımaya da devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, başarılı yatırımlardan Antalya'nın da hak ettiği payı aldığını söyledi.

Antalya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 2003'ten bu yana 2 milyar 264 milyonu yap-işlet devret kapsamında olmak üzere toplam 21 milyar 887 milyon liraya yakın harcama yaptıklarına değinen Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 665 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.

Ayrıca 18 bin 889 metre uzunluğunda 19 tüneli tamamlayarak halkın hizmetine sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, il genelinde 154 köprünün toplam uzunluğunu 17 bin 753 metreye ulaştırdıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Antalya'da, kara yolu çalışmaları için 1993-2002 döneminde 4 milyar 342 milyon lira harcama yapılırken hükümetleri döneminde bu miktarın, yüzde 295 artış ile 17 milyar 132 milyon lira olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

"Kara yolları yatırımları ile kent daha da gelişecek"

Turizmi ve turizm gelirlerini, sanayi ve ihracatı geliştirmenin yatırımlarla mümkün olduğuna değinen Karaismailoğlu, "Geliştirilen projelerden sadece hazinemiz milyarlarca avro kazanıyor. Ortaya koyduğumuz ekonomik katkı sayesinde yüzbinlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyoruz. Aynı şekilde burada devam eden kara yolu yatırımlarının tamamlanması ile Antalya ve çevre iller daha da gelişecek." diye konuştu.

Yapımına 2006'da başlanılan Alanya Doğu Çevre Yolu'nun toplam uzunluğunun 15 kilometre olduğunu aktaran Karaismailoğlu, çevre yolu tamamlandığında, mevcutta 18 kilometre olan geçiş mesafesinin 15 kilometreye, seyahat süresinin de 30 dakikadan 10 dakikaya ineceğini kaydetti.

Türkiye'nin ihmal edilmiş, yarım bırakılmış işlerini tamamlamanın, yeniliğe ve yaşam kalitesine hasret kalmış halkın beklediği hizmetleri yapmanın kendilerine nasip olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Aşkla bağlı olduğumuz bu uçsuz bucaksız vatan topraklarımız üzerinde şu anda biz konuşurken tam 3 bin 900 şantiyemizde işçilerimiz mühendislerimiz alın teri döküyorlar. Hepimiz gece gündüz çalışıyoruz. Her şeyi vaktinde ve bir an evvel yapmak en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, İstanbul, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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