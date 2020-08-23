Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor

Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören Yağlıdere-Alucra yolu, Ayrım Dereli-Şebinkarahisar yolu, Kovanlık-Aydındere yolu, Tirebolu-Doğankent yolu ile Espiye-Soğukpınar yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yenileme...

Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören Yağlıdere- Alucra yolu, Ayrım Dereli- Şebinkarahisar yolu, Kovanlık- Aydındere yolu, Tirebolu- Doğankent yolu ile Espiye- Soğukpınar yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yenileme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Giresun'da sel sularının bazı bölgelerde heyelana ve dere taşmasına neden olduğu kaydedilerek, sel nedeniyle bazı yolların zarar gördüğünü ifade edildi.

Açıklamada, sel nedeniyle zarar gören ve kapanan yolların üçünde trafiğin tek şeritten açıldığını ve söz konusu yollarda çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Yağlıdere-Alucra yolunun 3 ayrı noktasında ana derenin taşması sonucu yolda kopmalar ve 35'inci kilometrede de heyelan meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yol dört ayrı noktadan kapandı. Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun açılabilmesi için çalışmalar hemen başlatıldı. Trafiğin tek şeritten verilebilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediliyor. Ayrım-Dereli devlet yolunda ise 12 ve 23'üncü kilometreler arası yoğun olmak üzere muhtelif kesimlerde dere yatağının taşması nedeniyle taş düşmeleri meydana geliyor. Güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan yolun, gece boyunca yapılan çalışmalar sayesinde sabah saatlerinde trafiğe açıldı. Sel nedeniyle dere kenarında oluşan ve platformu daraltan yırtıklar için dere kenarında istinat duvarları yapılacak."

-Trafik akışı tek şeritten verildi

Açıklamada, Kovanlık-Aydındere yolunda ise 3 ayrı noktada sel nedeniyle yolun trafiğe kapandığı, Karayolları ekiplerince gece boyunca yapılan çalışmalarla yolun bugün 12.00 itibarıyla trafiğe açıldığı belirtildi.

Ulaşıma engel olan kesimlerde temizlik çalışmalarının iş makineleriyle devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Espiye-Soğukpınar yolunda 6 noktada dere yatağının taşması sonucunda yolda kopmalar meydana geldi. Trafik güvenliği nedeniyle kapanan söz konusu yolun belirtilen kesimlerinde, saat 14.00'dan itibaren trafik akışının tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Tirebolu-Doğankent yolunda yan dere ile ana derenin birleşim noktasında yaşanan taşma nedeniyle yolun sel tahribatına maruz kaldığı ve güvenliğin sağlanması amacıyla söz konusu yolun dün gece trafiğe kapatıldığı vurgulandı.

Derenin taşma yaşanan kesiminde kaybolan asker ve operatörü arama çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, bölgeye gerekli makine parkının sevkiyatının yapıldığı belirtildi.

Soğukpınar, Doğankent, Yağlıdere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 21:55

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı selden zarar gören yolları yeniliyor - Son Dakika Ekonomi
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