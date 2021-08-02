Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tüm imkanlarını yangın bölgelerine seferber etti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat ve Gündoğmuş'ta helikopterle incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarının çıktığı ilk günden itibaren bölgede bulunan Bakan Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Bakanlık ekipleri de bölgedeki orman yangınlarına çok sayıda iş makinesi ve personelle müdahalede bulunurken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait hızlı tahlisiye botları ise Bodrum Güvercinlik Koyu'nda ve Tersaneler Bölgesi'ndeki yangınlara denizden müdahale edilip, itfaiye araçlarına su sağlanıyor.

Gerekli hallerde yangından etkilenen vatandaşlar tahliye ediliyor, diğer tahlisiye botları ve römorkörler de Marmaris ve Bodrum bölgesinde hazır bekletiliyor.

Karayolları da 147 ekipman ve 242 personel yangınla mücadele ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı birçok ekip ve personel sahada özveriyle çalışmalarını sürdürüyor, karayolları bölge müdürlükleri de çalışmalara destek sağlıyor.

Bakanlığın yangın bölgelerindeki il il çalışmalara katılan ekip ve personellerin sayısı da şöyle:

"Manavgat Yeniköy ve Gündoğmuş ilçeleri, Alanya civarındaki yangınlarda 2 akaryakıt nakil aracı, 9 çekici ve treyler, 6 dozer, 8 ekskavatör, 2 greyder, 13 panel pikap, 8 binek, 17 kanal kazıcı, 6 yükleyici, 24 arazöz, 2 kamyon, 1 yatakhane treyler olmak üzere toplam 97 araç ve 126 personel çalışmalara katıldı.

Bodrum ve Marmaris bölgelerindeki yangınlarda 6 arazöz, 1 yükleyici, 2 treyler, 2 dozer, 4 pick-up, 1 kamyon, 3 ekip kamyonu, 2 trafik ekip aracı, 1 kasalı kamyon, 1 kanal kazıyıcı, 1 ekskavatör, 1 forklift olmak üzere 24 ekipman ve 46 personel çalışmalara katıldı. Mersin, Adana ve Osmaniye'de, 1 dozer, 7 greyder, 6 yükleyici, 6 kamyon, 6 pikap olmak üzere 25 ekipman ve 70 personel yangınla mücadele ediyor."