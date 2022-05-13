Son dakika haberleri: Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 5'inci 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 5'inci 'Huzur' operasyonu

13.05.2022 13:14
Son dakika haberleri: Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 5'inci 'Huzur' operasyonu

Son dakika habere göre Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2022 yılının beşinci "Huzur" operasyonunu gerçekleştirdi.

Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2022 yılının beşinci "Huzur" operasyonunu gerçekleştirdi. Uygulamada 29 organizatör gözaltına alınırken, 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra ekipleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 38 bin 303 personel ve 174 dedektör köpeği ile 8 bin 157 noktada Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik "Huzur" uygulaması yapıldı.

22 bin 619 yer kontrol edildi

2022 yılında 5'incisi yapılan uygulamada 6 bin 601 metruk bina, 11 bin 577 umuma açık yer, 494 terminal ve 3 bin 947 diğer yerler olmak üzere toplam 22 bin 619 yer kontrol edildi.

Uygulamada 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 organizatör gözaltına alındı. 3 bin 12 düzensiz göçmen yakalandı. 48'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 aranan şahıs tespit edildi.

Bin 199'u yabancı uyruklu ve 95'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 294 şahsa idari yaptırım uygulandı. Uygulamada; 14 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve 3 tekne-botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 33 adet mermi, 19 adet sahte pasaport, 2 adet sahte kimlik, 240 gram esrar, 50 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza, 3 bin 400 adet makaron ve bin 440 paket kaçak sigara elde edildi. - ANKARA

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Togo Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Jandarma, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 5'inci 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ülke genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 5'inci 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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