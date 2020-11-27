Ülkü Ocaklarından fidan dikim seferberliği - Son Dakika

Ülkü Ocaklarından fidan dikim seferberliği

27.11.2020 18:21

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Dünyanın en büyük gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları, emperyalist devletlerin desteklediği PKK terör örgütü tarafından yakılan ormanlarımızı tekrardan yeşerterek, dünyaya örnek bir seferberlik göstermiştir.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Dünyanın en büyük gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları, emperyalist devletlerin desteklediği PKK terör örgütü tarafından yakılan ormanlarımızı tekrardan yeşerterek, dünyaya örnek bir seferberlik göstermiştir." dedi.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı tarafından, Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan Ankara Ülkü Ocakları Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, MHP'li belediye başkanları, ilçe başkanları ve Ülkü Ocakları Ankara ilçe başkanları da katıldı.

Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kuralının gözetildiği törende yaptığı konuşmada, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 103. doğum yıl dönümünde, liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Türkiye'nin dört bir tarafında fidan dikim faaliyetimizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Ülkü Ocakları olarak çevrecilik faaliyetlerini her geçen gün artırdıklarını belirten Yıldırım, "Dünyanın en büyük gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları, emperyalist devletlerin desteklediği PKK terör örgütü tarafından yakılan ormanlarımızı tekrardan yeşerterek, dünyaya örnek bir seferberlik göstermiştir. Ormanlarımızı yaktılar, çünkü geleceğimizi karartmak istediler." diye konuştu.

Alparslan Türkeş'in doğum yıl dönümü 25 Kasım münasebetiyle 100 bin civarında fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Yıldırım, çevre konusunda gösterdikleri duyarlılığın tüm dünya gençlerine örnek olması gerektiğini vurguladı.

Abdullah Yüksel ise "Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş'in bizlere yol gösterici olarak sunduğu dokuz ışığa ithafen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başbuğumuz Alparslan Türkeş, liderimiz Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım anısına dokuzar fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Ülkü Ocaklarından fidan dikim seferberliği
Ülkü Ocaklarından fidan dikim seferberliği
Ülkü Ocaklarından fidan dikim seferberliği
Ülkü Ocaklarından fidan dikim seferberliği

Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülkü Ocaklarından fidan dikim seferberliği - Son Dakika


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