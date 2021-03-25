Son dakika haberleri | Uludağ Ekonomi Zirvesi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Uludağ Ekonomi Zirvesi

25.03.2021 17:33
Son dakika haberleri | Uludağ Ekonomi Zirvesi, System.String[]

Son dakika haberine göre Ekonomist Lord Jim O'Neill, "Virüsün büyük yeni bir varyant ortaya çıkmazsa yani şimdiki aşıların işe yaramayacağı bir varyant çıkmazsa küresel ölçekte 2021 yılı bir toparlanma yılı olacaktır.

Ekonomist Lord Jim O'Neill, "Virüsün büyük yeni bir varyant ortaya çıkmazsa yani şimdiki aşıların işe yaramayacağı bir varyant çıkmazsa küresel ölçekte 2021 yılı bir toparlanma yılı olacaktır." dedi.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Vodafone Business ana sponsorluğunda "Yeni Dünyaya Hazır mıyız?" ana temasıyla hibrit olarak düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

Zirve kapsamında düzenlenen "Global Ekonomi 2021 & Gelecek" başlıklı oturumda konuşan Ekonomist Lord Jim O'Neill, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) eşsiz bir kriz olduğunu ve Kovid-19 ile kayda değer bir belirsizliğin oluştuğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ta halen kısıtlamaların devam ettiğini kaydeden O'Neill, "Dün yayınlanan bir belge hem üretim hem de hizmet sektöründe mevcut durum aşı ile ciddi bir başarı elde edildiğini gösteriyor. Birleşik Krallık'ta 2. ve 3. çeyrek toparlanma ile geçecek. Sanırsam ABD'de aynısı olacak." İfadelerini kullandı.

Virüsün büyük yeni bir varyant ortaya çıkmazsa, yani şimdiki aşıların işe yaramayacağı bir varyant çıkmazsa, küresel ölçekte 2021 yılının toparlanma yılı olacağına vurgu yapan O'Neill, küresel ekonomide döngüsellik konusunda iyimser olduğunu ama yapısal açıdan ise ciddi güçlüklerle karşı karşıya kalınabileceğini ifade ederek, "Küreselleşmenin yarattığı eşitsizlik, adaletsizlik, ABD ve Çin arasındaki savaş bunlardan bazıları. Avrupa Birliği kendini toparlamaz ise istikrar bağlamında bir riskle karşı karşıya olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Para kaynaklarındaki değişiklikler nominal gayri safi milli hasılaya da etki edecek"

John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Steve Hanke, ekonomilerin nereye gittiğine bakarken riskinde ne tarafa gittiğine bakılması gerektiğini ifade etti.

Hanke, nominal gayri safi milli hasılanın yönünün ne tarafa olduğunun takip edilmesi gerektiğini ifade ederek, bu yüzden de bu dönemde parasal modeli izlemenin son derece önemli olduğuna işaret etti.

Para kaynaklarındaki değişikliklerin nominal gayri safi milli hasılaya da etki edeceğini kaydeden Hanke, "Bunu izleyebilmek için sadece dünyada bir tane ülke var. O ülkede Çin. Çin gerçekten de ortodox ve parasalcı bir ülke. Çin'in enflasyon oranı yüzde 3,5, büyüme oranı ise yüzde 12. Bu noktada büyüme para kaynağına etki ediyor. Ülke de her şey stabil, her şey istikrarlı harika bir şekilde enflasyon hedeflerini yakalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hanke, uluslararası ticaretin yüzde 40'ının dolar ile yapıldığını ve dolar ile fiyatlandırıldığını aktararak, "Bütün varlıklar, petrol ve soya fasulyesi gibi emtialar da halen dolar geçerli. Yabancı paralar ile bankacılık işletmelerinde de sürekli dolar var." dedi.

"Küresel iş gücü daralmaya devam edecek"

Allianz Makro & Sermaye Piyasaları Araştırmaları Başkanı Eric Barthalon ise risk dünyasında ne olacağının bilinemeyeceğini ama neyin olmayacağının bilinebileceğini ifade etti.

Barthalon, "Dolayısıyla bilinmezlerle mücadele edersiniz. Belirsizliklerin olan bir dünyada uzun vadede bir odaklanma imkansız ancak yapılacak hiçbir şey yok anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalar üzerinde karantinaların etkisinin sürdürdüğünü dile getiren Barthalon, başta lojistik sektörü olmak üzere birçok sektörün bundan etkilendiğini, daha yeşil bir ekonomiye doğru bir geçişin söz konusu olduğunu da hatırlattı.

Barthalon, küresel iş gücünün daralmaya devam edeceğine dikkati çekerek, "Bu ciddi bir mesele. Yakın zamanda piyasa davranışlarına baktığımızda şunu görüyoruz ki temel risk enflasyon. Bu gerçekten öncelikli endişesi piyasaların. Sadece yakın gelecekte değil uzak gelecekte de bizi meşgul edeceğe benziyor." açıklamasını yaptı.

Daha fazla finansa ihtiyacın olduğuna işaret eden Barthalon, "Ciddi kamu açıklarımız ve kısa vadeli borçlanmalarımız var. Bu kısa vadeli Merkez Bankaları ve ticari bankalar tarafından parasallaştırılmakta. Bu enflasyon için geleneksel olan reçete artık işe yaramayacak gibi görünüyor. Merkez Bankalarının bağımsızlığının sıkıntıya girmesini bu noktada bir olasılık olarak görmüyorum." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Enflasyon, Ekonomi, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Uludağ Ekonomi Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi 19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu 19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı
Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu         
19:08
Fenerbahçe'nin gündemindeki Okan Buruk: Bana şimdiye kadar teklif gelmedi Fenerbahçe'nin gündemindeki Okan Buruk: Bana şimdiye kadar teklif gelmedi         
18:12
Burcu Çağrı ile anılan Emre Altuğ'un gizli aşkı ortaya çıktı Burcu Çağrı ile anılan Emre Altuğ'un gizli aşkı ortaya çıktı         
17:44
UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı         
17:40
Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon         
17:22
Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü         
17:21
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti         
14:47
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 19:18:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Uludağ Ekonomi Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei