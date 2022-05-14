Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ

14.05.2022 12:19

Son dakika haberleri... ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde, gençlerin kurduğu 'Yarına Umut Derneği' tarafından organize edilen uçurtma şenliğinde askerler ile bölge halkı birlikte halay çekti.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde, gençlerin kurduğu 'Yarına Umut Derneği' tarafından organize edilen uçurtma şenliğinde askerler ile bölge halkı birlikte halay çekti.

Uludere ilçesinde, 'Yarına Umut Derneği'ni kuran gençler, faaliyetlerinin ilki olarak 'uçurtma şenliği' düzenledi. Uzungeçit beldesinde yapılan şenliğe belde belediye Başkanı Cemil Yıldız, Bölük Komutanı Samet Kaçmaz, Uludere Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Halk Eğitim Müdürü Emin Bayram ile beldede yaşayanlar, asker, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şenliğe katılanlar hep birlikte halay çekti. Öğrencilerin müzikli oyunları da izleyicilerin beğenisini kazandı. Yerel sanatçılar ve öğrenciler de çeşitli eserleri seslendirdi.

'GENÇLERİMİZ SAYESİNDE TOPLANDIK, BAHARI YAŞAYARAK KUTLADIK'

Uzungeçit Belediye Başkanı Cemil Yıldız, konuşmasında, "Kurulan bu dernekle gençler, gelenek ve görenekleri korumanın yanında, özellikle gençlerimizin eğitim alanında yaşadıkları boşlukları doldurmak için beldede çeşitli ve örnek olacak işlere imza atacaklar. Bugün burada geçlerimizin sayesinde toplandık Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde bahar havası yaşayarak kutladık. Burada asker vatandaş halaylar çekerek eğlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BELDEDEKİ İLK SİVİL TOPLUM KURULUŞU'

Yarına Umut Derneği yöneticisi Kader Yıldırım ise beldede ilk sivil toplum kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşadıklarını anlatarak, "Aslında bu oluşumu bir gençlik hareketi olarak görüyoruz. Çünkü dernek tamamen biz gençler tarafından kuruldu. Kuruluş amacımız, gelenek ve göreneklerimizi korumanın yanında özellikle gençlerimizin eğitim alanında yaşadıkları boşlukları doldurmak ve ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirip onları uygulamaktır. Bu konuda ilk işimiz bir kütüphane kurup ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturmak oldu. Bize Türkiye'nin her yerinden kitap yardımı geldi. İnsanlar bu kütüphanenin kurulması için elinden geleni yaptı ama en büyük katkı tabii ki ismini paylaşmak istemeyen Şırnaklı iş insanlarından geldi. Bugüne kadar yüzlerce aileye yardımda bulunduk, elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi her ferde ve aileye ulaşmaya çalıştık. Bugün burada bölgemizde ilk defa yapılacak uçurtma şenliğini düzenliyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ
Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ

YORUMLAR
500
Elazığ'da 'Engelsiz Uçurtma Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu Elazığ'da 'Engelsiz Uçurtma Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmelere başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 13:23:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ULUDERE'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ; ASKERLER İLE HALK HALAY ÇEKTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement