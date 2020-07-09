Son dakika haberleri | Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin DSÖ'den çekilme kararını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin DSÖ'den çekilme kararını eleştirdi Açıklaması

Son dakika haberleri: Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdiği desteği çekme kararını eleştirerek, bunun, küresel bir salgının ortasında DSÖ'nün çalışmalarını baltalayacak düşüncesiz bir girişim olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdiği desteği çekme kararını eleştirerek, bunun, küresel bir salgının ortasında DSÖ'nün çalışmalarını baltalayacak düşüncesiz bir girişim olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Af Örgütü Ekonomik, Sosyal ve Kültür Danışmanı Sanhita Ambast, yaptığı açıklamada, DSÖ'den çekilme ve örgüte fon aktarımını kesme kararı alan Trump yönetimini eleştirdi.

Kararı "Kötü tasarlanmış politik bir manevra" olarak nitelendiren Ambast, "Bu, küresel bir salgının ortasında DSÖ'nün çalışmalarını baltalayacak düşüncesiz bir girişimdir. Trump yönetimi insanların hayatını kötü tasarlanmış politik bir manevrada piyon olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Ambast, kararın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve diğer zaruri sağlık programlarına olumsuz etkileri olacağına dikkati çekerek, "Uluslararası kamuoyuyla birlikte çalışarak virüsü kontrol altına alabilir ve insanların yeterli sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayabiliriz. Tüm ülkeleri küresel salgın ve diğer sağlık krizlerine karşı çabaların iyi şekilde finanse edilmesi için adım atmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Trump'ın DSÖ'ye yönelik salgına karşı yetersiz kaldığı eleştirilerine de değinen Ambast, şunları kaydetti:

"ABD böylesine önemli bir dönemde örgütten çekilmek yerine endişeleriyle ilgili DSÖ'yle iletişim halinde olmalı. Son zamanlarda görülen uluslararası anlaşma ve kuruluşlardan çekilme hareketleri insanların haklarını riske atan bir girişimlerdir. Trump yönetimini kararını yeniden gözden geçirmeye ve ABD'yi hala toplum sağlığını korumaya kararlı olduğunu göstermeye çağırıyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Af Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin DSÖ'den çekilme kararını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika
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