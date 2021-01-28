Son dakika haberleri! Uluslararası AF Örgütü, Fas'ta gözaltında tutulan aktivist Maati Muncib'in serbest bırakılması çağrısında bulundu - Son Dakika

Uluslararası AF Örgütü, Fas'ta gözaltında tutulan aktivist Maati Muncib'in "koşulsuz" olarak serbest bırakılması çağrısında bulunarak, yönetimi, gazeteci ve insan hakları savunucularına uygulanan baskıyı ve kısıtlamaları durdurmaya davet etti.

Uluslararası Af Örgütü, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Fas'taki insan hakları durumu, baskı ve kısıtlamalara dikkat çekti.

Aralık 2020'de kara para aklamak suçlamasıyla gözaltına alınan Faslı aktivist Muncib'in "koşulsuz" olarak serbest bırakılmasının talep edildiği açıklamada, ülkede "kötüleşen insan hakları durumuna" da değinilerek, gazeteci ve aktivistlere uygulan baskı ve kısıtlamanın kınandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası AF Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Yardımcısı Amine Kalali, "Ülke dışından fonlanan bağımsız insan hakları ve gazeteci derneklerini hedef almak için düzenlenen ceza kanunu ve hukuksal düzenlemelerin durdurulmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kalali ayrıca, Faslı yetkililerden, "ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına güvenli ve sorunsuz bir çalışma ortamı sağlamaları" talebinde bulundu.

Maati Muncib, Aralık 2020'de Fas savcılığının "kara para aklamak" suçlaması üzerine gözaltına alınmış ve gözaltı kararına uluslararası birçok insan hakları örgütü tepki göstermişti.

Muncib, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu suçlamaları yalanlamış, bu suçlamalarla ülkedeki zorbalık ve yolsuzlukları ifşa ettiği için itibarının sarsılmasının amaçlandığını ifade etmişti.