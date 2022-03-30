Son dakika haberleri! Uluslararası Af Örgütü: Yargı 'Pegasus' davasında Fas'ı haklı bulursa 'hata yaptık' deriz - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) Fas Ofisi Müdürü Muhammed Es-Sektavi, uluslararası yargının Pegasus casus yazılımı davasında Fas'ı haklı bulması halinde hatalarını kabul edeceklerini belirterek, "Eğer bir hata yaptıysak yargı bunu söyleyecek ve hakkımızda bir karar çıkacak, biz de 'Fas'a karşı hata yaptık' deme cesaretini göstereceğiz." dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Fas'taki şubesi başkent Rabat'ta 2022 yılına ilişkin faaliyet raporunun sunumu için basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası Af Örgütü Fas Ofisi Müdürü Sektavi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Fas hükümetinin, casusluk suçlamalarına ilişkin örgütün kanıt sunmadığını belirttiğini ancak kendilerinin ayrıntılı bir teknik rapor sunduklarını söyledi.

Fas'ın uluslararası yargıya başvurarak, Uluslararası Af Örgütü ile Fransa ve İspanya'daki bir grup gazeteye dava açtığını dile getiren Sektavi, şöyle konuştu:

"Yargıya başvurduğumuzda susup ne diyeceğini beklemeliyiz. Eğer bir hata yaptıysak yargı bunu söyleyecek ve hakkımızda bir karar çıkacak, biz de 'Fas'a karşı hata yaptık' deme cesaretini göstereceğiz."

Uluslararası Af Örgütü, Fas'ı "Pegasus" programı aracılığıyla gazeteci Ömer er-Radi hakkında casusluk yapmakla suçlamıştı. Fas da 18 Mart'ta Uluslararası Af Örgütü'nden "keyfi iddiaları" için kanıt sunmasını istemişti.

Fas yönetimine karşı eleştirel yaklaşımıyla tanınan Razi, Temmuz 2020'de, Fas mahkemesince çıkarılan "taciz" ve "casusluk" şüphesi kararı çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Kazablanka kentindeki İstinaf Mahkemesi de 3 Mart'ta görülen duruşmada, 33 yaşındaki gazeteci Razi'ye verilen 6 yıl hapis cezasını onamıştı.

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen casus yazılımının dünyada çeşitli ülkelere satıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.