Son dakika haberleri... "Uluslararası Bursa Festivali"nde Selami Şahin ve Burcu Güneş sahne aldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... "Uluslararası Bursa Festivali"nde Selami Şahin ve Burcu Güneş sahne aldı

25.06.2022 03:04

Son dakika haber: Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Selami Şahin ve Burcu Güneş sevilen şarkıları seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Selami Şahin ve Burcu Güneş sevilen şarkıları seslendirdi.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konseri dinlemek isteyen müzikseverler, etkinlik öncesi yoğunluk oluşturdu.

Gecede ilk sahneyi alan Burcu Güneş "Biz Aşkı Meleklerden Çaldık", "Ay Şahit", "Çile Bülbülüm" ve "Gül Kokusu" gibi şarkıları sevenleriyle söyledi.

Konserin ikinci yarısında ise Selami Şahin ve Burcu Güneş'in sevilen düeti "Ben Bir Tek Kadın Sevdim" Bursalı müzikseverlerden tam not aldı.

Konser sonunda Selami Şahin ve Burcu Güneş'in performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Selami Şahin, Burcu Güneş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Uluslararası Bursa Festivali'nde Selami Şahin ve Burcu Güneş sahne aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... "Uluslararası Bursa Festivali"nde Selami Şahin ve Burcu Güneş sahne aldı - Son Dakika
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