Son dakika haberleri... Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Nijerya incelemesini tamamladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Nijerya incelemesini tamamladı

11.12.2020 21:09
Son dakika haberleri... Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Nijerya incelemesini tamamladı, System.String[]

Son dakika haber: Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı, Boko Haram ve Nijerya ordusunun insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği iddialarına ilişkin ön incelemesini tamamlayarak soruşturma açılmasına karar verdiğini açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı, Boko Haram ve Nijerya ordusunun insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği iddialarına ilişkin ön incelemesini tamamlayarak soruşturma açılmasına karar verdiğini açıkladı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, yaptığı yazılı açıklamada, Boko Haram örgütünün cinayet, işkence, tecavüz, adam kaçırma, köleleştirme, yağma, gayrı insani muamele gibi birçok insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğine ilişkin somut deliller olduğunu belirtti.

Bensouda, suçlar çoğunlukla devlet dışı örgütler ve silahlı gruplar tarafından işlense de Nijerya ordusun da birçok insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğine yönelik somut deliller olduğunu kaydetti.

2010 yılında başlayan ön incelemenin uzun sürmesinin sebebi olarak soruşturmanın öncelikle Nijerya makamlardan beklenmesini gösteren Bensouda, Nijerya ordusundan veya Boko Haram örgütünden suça karışanların etkili ve yeterli şekilde soruşturulmaması üzerine UCM savcılığının mahkemeden soruşturma izni talep edeceğini bildirdi.

Boko Haram'la mücadele kaosa dönüştü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya yönetimi ise insan hakları örgütleri tarafından terörle mücadele sürecinde militan-sivil ayrımına yönelik gereken ayrımı yapmamak ve insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor.

UCM Savcılığı 2018 tarihli raporunda, Boko Haram'ın çatışmaların şiddetlendiği 2018'in ilk yarısında Nijerya'nın farklı bölgelerinde 1300 sivili öldürdüğü ve 300 bin kişiyi yerinden ettiğini açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Boko Haram, Nijerya, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Nijerya incelemesini tamamladı - Son Dakika


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