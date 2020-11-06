Son dakika haberleri: "Uluslararası" halk pazarına maskesi olmayan kimse alınmıyor - Son Dakika

Edirne'de, İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinin, sahada daha etkin yapılması kapsamında yayınladığı genelgenin ardından denetimler sıklaştırıldı.

Polis ve zabıta ekipleri komşu ülkelerden dahi müşteri çeken içerisinde zücaciyeden kıyafete, gıdadan tekstile pek çok ürünün satıldığı "Sosyete Pazarı" olarak da bilinen cuma pazarında yoğun denetimlere başlandı.

Kapıda özel güvenlik elamanları maskesi olan müşteri ve pazarcıyı içeriye almıyor. Pazaryerinde Bulgaristan'dan gelenler için Bulgarca tedbirlere uyulması yönünde sık sık anons yapılıyor, maske dağıtımı da gerçekleştiriliyor.

Kapıdaki kontrolün yanı sıra polis ve zabıta ekipleri de içeride maske, fiziki mesafe kontrollerini sıkı şekilde yapıyor.

Bu kapsamda ekipler, maskesi yanında olmasına rağmen takmayan 2 kişiye ceza uyguladı.

Pazarcılar denetimden memun

Pazarcı Salih Mızrak, AA muhabirine denetimlerin sıklaştırılmasının hem müşteri hem de pazarcıların sağlığının korunması açısından iyi olduğunu söyledi.

Esnaf olarak polise ve zabıtaya destek verdiklerini anlatan Mızrak, "Bizde uyarıyoruz vatandaşları. Maskesiz olan müşteriye mal satmıyoruz." dedi.

Pazarcı Avni Özkan da denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Denetimlerin sıklaşması çok yerinde oldu. Zabıta ve polis arkadaşlar konuyla ilgili ve alakadar. Müşterilerimizin büyük çoğunluğu kurallara uyuyor. Uymayanları da uyarıyoruz." diye konuştu.