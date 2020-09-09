Son dakika haberleri... Uluslararası Kriz Grubu: İsrail, tıbbi cihazların girişine izin vermek için Gazze ablukasını... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Uluslararası Kriz Grubu: İsrail, tıbbi cihazların girişine izin vermek için Gazze ablukasını...

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Kriz Grubu, Gazze'de geniş çaplı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının felaket olacağını belirterek, İsrail'e ablukayı gevşetme çağrısında bulundu.

Son dakika haberleri... Uluslararası Kriz Grubu: İsrail, tıbbi cihazların girişine izin vermek için Gazze ablukasını..., System.String[]

Uluslararası Kriz Grubu, Gazze'de geniş çaplı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının felaket olacağını belirterek, İsrail'e ablukayı gevşetme çağrısında bulundu.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu, "Gazze'nin Yeni Koronavirüs Korkuları" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, "İsrail, tıbbi cihazların girişine ve ağır hastaların çıkışına izin vermek için ablukasını gevşetmeli. Bağışçılar, (Gazze'de) yardım taleplerine hızlı şekilde yanıt vermeli." ifadesi yer aldı.

Yetkililerin Kovid-19'un yayılmasını sıkı karantina önlemleriyle durdurduğu aylardan sonra, virüsün Gazze Şeridi'nde yeniden kök saldığının görüldüğüne dikkat çekilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Her gün düzinelerce yeni vaka teşhis ediliyor. Gazze'de ortaya çıkacak bir salgın büyük olasılıkla felaket olur. Yıllar süren çatışmalar ve İsrail ablukası, Gazze'nin sağlık tesislerini berbat bir durumda bıraktı. Yoğun nüfusa sahip yerleşim bölgesinde karantinayı ve sosyal mesafeyi uygulamak kolay değil. İsrail, hem Gazze'nin Kovid-19 ile başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri temin etmesine hem de ciddi şekilde hasta olan Gazze Şeridi sakinlerinin yardım almak için yurt dışına seyahat etmesine izin vermek için acil adımlar atmalı."

Gazze'de koronavirüs salgını felaketle sonuçlanabilir

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun, sağlık yetkililerinin 24 Ağustos'ta 4 Kovid-19 vakası tespit ettiğini duyurmasının ardından kriz noktasına ulaştığı belirtilen raporda, salgının başından beri yürürlükte olan virüs çevreleme politikasının başarısız olduğuna dair korkuların arttığı ifade edildi.

Raporda, sağlık kuruluşlarının Gazze'de çıkacak bir Kovid-19 salgınının felaketle sonuçlanacağı konusunda uzun zamandır uyarıda bulunduğunun altı çizilerek, çok sayıda bölge sakininin hastalığa yakalanması halinde, Gazze Şeridi'nde hayat kurtarmak için yeterli ventilatör veya diğer önemli araçların bulunmadığına dikkat çekildi.

Ablukayı gevşetme çağrısının yinelendiği raporda, İsrail hükümetinin Gazze'ye tıbbi ekipman ithal edilmesine izin vermesinin çok önemli olduğu, Gazze'deki insani acıyı hafifletmek için gerekli yakıt ve diğer malları alıkoymaktan kaçınması gerektiği aktarıldı.

Raporda, bağışçı ülkelerin, şerit boyunca savunmasız topluluklara tıbbi ve diğer hizmetleri sağlamak için çabalayan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) dahil yerel ve uluslararası kuruluşların çağrılarına kulak vermesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Kriz Grubu, Koronavirüs, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Uluslararası Kriz Grubu: İsrail, tıbbi cihazların girişine izin vermek için Gazze ablukasını... - Son Dakika

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